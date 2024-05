La 20a edició del TopKata de karate tindrà lloc el diumenge

La 20a edició del Trofeu TopKata de karate tindrà lloc aquest diumenge a Ordino a partir de les 09.00 hores. Adreçat als més petits, la cita es disputarà, com de costum, en la modalitat de Kata (tècnica) per als infants des dels 6 fins als 13 anys. A més, els semifinalistes i finalistes competiran entre ells per la categoria reina Open Mixte.