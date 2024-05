Salut nega un retard en el pagament de les guàrdies de les permanències mèdiques

Per la seva banda, el COMA va confirmar al Ministeri de Salut que no tenen queixes respecte al col·lectiu de metges d’atenció primària, a excepció d’un únic professional mèdic.

També van remarcar que el Ministeri de Salut no té cap constància de cap queixa i/o comentari al respecte, sinó tot el contrari, ja que es treballa amb estreta coordinació amb el Col·legi Oficial de Metges d’Andorra (COMA), i en aquest cas concret, disposen de la Comissió d’Atenció Sanitària Continuada per monitorar i garantir la qualitat del servei i revisar els procediments.

Pel que fa als terminis de pagament per part del Ministeri de Salut s’ajusten als terminis de pagament de factures previstos pel Codi de l’Administració (inferior a 60 dies). El 2024, el Ministeri de Salut ha pagat entre 30-45 dies després de rebre la factura. Actualment, es troba en curs de pagament el mes d’abril.

En el comunicat van detallar que el circuit de pagament per part del Ministeri de Salut de la permanència és el següent: el COMA envia la factura mensualment (una vegada finalitzat el mes) al Ministeri de Salut i és aquest el que tramita el pagament al COMA. Seguidament, el COMA paga als diferents professionals segons els dies de permanència que hagin cobert.

Entrant en detall, van explicar que el Ministeri de Salut remunera als professionals mèdics amb una tarifa de 200 euros per dia de permanència. A banda del dia de permanència, els professionals mèdics perceben de la CASS i de l’usuari el preu de la visita mèdica de permanències, que és de 39,58 euros.

El Ministeri de Salut va emetre ahir un comunicat per aclarir un tema amb relació a un eventual retard en el pagament de les guàrdies de les permanències mèdiques que va sortir publicat aquest dimarts a un mitjà de comunicació del país.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació