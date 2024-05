Aprovada la contractació d’un estudi del sistema de pensions

El Consell d’Administració de la CASS va aprovar durant la sessió d’ahir dia 28 de maig l’adjudicació de la contractació d’un estudi actuarial del sistema de pensions andorrà a l’empresa DELOITTE ANDORRA AUDITORS I ASSESORS, S.L. També es va aprovar la licitació d’un concurs públic nacional per a la contractació del manteniment de les instal·lacions mecàniques i elèctriques de la seu social de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.

Per El Periòdic

