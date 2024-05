El PS demana pels ajuts econòmics d’atenció social per a la gent gran

La consellera general i presidenta suplent del grup parlamentari socialdemòcrata, Susanna Vela, ha entrat una bateria de preguntes escrites en relació amb les prestacions i ajuts econòmics d’atenció social, tant directes com indirecte, a favor de persones grans. Aquestes qüestions es formulen arran de la preocupació dels socialdemòcrates respecte a l’augment de l’envelliment de la població i de l’atenció a la dependència, un factor que des del partit apuntaven que «és un dels reptes ineludibles al qual haurem de fer front les properes dècades».

La consellera general del PS ha demanat pel nombre de gent gran que rep actualment una pensió de solidaritat, les no contributives, de solidaritat per discapacitat, per atendre necessitats bàsiques i específiques, i per accedir al Servei d’Atenció Domiciliària, així com per al Servei d’Atenció Residencial i quantes persones grans reben ajuts per a l’habitatge de lloguer.

Així mateix, Vela ha sol·licitat saber quin és el procediment per l’abonament de les prestacions econòmiques, tant directes com indirectes, el calendari i termini de pagament als usuaris de les mateixes i quantes persones conformen el personal al servei i/o unitat que gestiona aquests ajuts.

Finalment, la presidenta suplent del grup parlamentari socialdemòcrata ha recordat que des del 2018 la població de més de 65 anys és superior a la de 15 anys i la taxa de natalitat és una de les més baixes d’Europa, tot destacant que l’objectiu de les preguntes és tenir coneixement de la situació actual de les persones grans per poder valorar la implementació efectiva del Pla integral d’Atenció a la dependència i a l’Atenció domiciliària.