Gisela Pou recull el Premi Carlemany per ‘Retorn a Douglas Row’

La guionista i autora de novel·la per a adults Gisela Pou ha recollit aquest dimarts a la tarda el 13è Premi Carlemany per al Foment de la Lectura a Unsquare Studio per la seva obra ‘Retorn a Douglas Row’. Una novel·la que, a partir del testimoni d’una noia de 15 anys com a protagonista i una llibreria emblemàtica d’Inverness (Escòcia) com a escenari principal, parla de temes com el dol, el fet de tancar històries, el procés de fer-se gran i de figures tan universals com El Quixot. «La imaginació i la fantasia són dos aspectes que estan molt presents a l’obra. És un homenatge al poder dels llibres i al poder de la lectura», ha assegurat Pou. «La lectura obre mons, et permet ser molts personatges alhora i et permet veure la vida des de molts punts de vista. Aquesta mirada polièdrica és el que fa que la gent tingui més sentit crític i que viatgi per la vida d’una manera més conscient», ha afegit l’autora.

En aquest sentit, l’escriptora ha afirmat que és important fomentar l’esperit crític dels adolescents: «Si el llibre no proporciona això, per a mi, és fallit. Jo, com a escriptora, necessito aquest substrat, i per això escric», ha assenyalat Pou, qui també ha destacat que li agrada molt la crítica. «Per a mi, un llibre és com un fill. Fa el seu viatge i després retorna. Quan ja l’han llegit, llavors en podem parlar i treballar-lo... per a mi, això és el més interessant de tot», ha destacat Pou.

Davant una pregunta sobre la salut de la literatura als instituts, l’autora ha afirmat que, per a ella, «la lectura és una malaltia que s’encomana a través de l’entusiasme de qui recomana el llibre» i que, per això, és tan important que funcioni el boca-orella. Pel que fa a la qüestió sobre què ha de tenir un llibre per atraure el públic jove, Pou ha opinat que, el més important és tenir un personatge autèntic. «És a dir, quan el lector entra en el personatge, quan aquest sembla real perquè l’has construït a partir de petits detalls i es manté consistent, allò funcionarà», ha assenyalat Pou, tot afegint que «sempre dic que a vegades pots tenir una gran trama, però si els personatges no estan ben construïts, allò no funcionarà».

Per la seva banda, el cap d’Àrea d’Acció Cultural, Joan-Marc Joval, ha recordat que en aquesta edició es van presentar un total de 29 originals, dos dels quals van resultar finalistes, i nou alumnes dels tres sistemes educatius del país van fer la selecció final. «La salut del Premi Carlemany es manté i va en augment. Creiem que és un premi saludable per definició perquè fomentar la literatura juvenil, que potser no té tanta difusió i focus com la d’adults, és molt important», ha destacat Joval, qui ha apuntat que existeix la voluntat de renovar el guardó per fer-hi participar més joves. «Aquest any hi han participat alumnes del Lycée Comte de Foix, el Col·legi Sant Armengol i l’Escola Andorrana de Segona Ensenyança d’Ordino», ha indicat el cap d’Àrea d’Acció Cultural, qui ha agraït i felicitat la tasca dels companys del Ministeri d’Educació, informa l’ANA.