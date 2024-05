Jornada per promoure la formació en matèria de drets i protecció de les víctimes de violència de gènere

El Col·legi d'Advocats d'Andorra porta a terme un projecte de divulgació i formació sobre igualtat entre homes i dones i el tractament de la violència de gènere.



Amb la recent modificació de la llei per a l'aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i no discriminació, el col·legi d'Advocats d'Andorra creu que és necessària una actualització formativa específica en aquesta matèria, i és per això que enceta un cicle de seminaris i conferències amb el suport com a col·laboradors principals del Govern i el comú d'Andorra la Vella.



Sota el títol 'Violència contra les dones. Diferents perspectives', aquesta iniciativa busca promoure la consciència i la formació en matèria de drets i protecció de les víctimes de violència de gènere, fomentant la igualtat i la no discriminació per raó de sexe en la societat.



L'activitat és organitzada pels membres de la comissió d'Igualtat del col·legi d'Advocats d'Andorra i hi col·laboren el Govern, el Consell Superior de la Justícia, el Consell de Col·legis Professionals, el Ministeri Fiscal i el comú d'Andorra la Vella.