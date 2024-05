El Comú d'Encamp adjudica per 131.000 euros la rehabilitació del pont de la Molina

El Comú d'Encamp ha fet pública l'adjudicació del concurs per a la rehabilitació del pont del carrer de la Molina arran els desperfectes detectats en la part superior del pont, la inferior del viaducte i les voravies. Segons detalla aquest dimecres el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), l'adjudicació ha recaigut sobre l'empresa Simco SAU per un import de 131.081,41 euros. La previsió de la corporació és que els treballs s'allarguin durant vuit setmanes.



Els principals motius que justifiquen la reforma del pont, construït fa 43 anys, han estat arran la detecció dels diversos desperfectes, sobretot en el formigó i l'acer de l'estructura a causa de les aigües de filtració que arrosseguen sals fundents. Igualment, s'han identificat humitats en la zona de juntes dels estreps, en els cantells laterals del pont i en unes reserves d'antics fanals. Pel que fa a la barana del pont, s'haurà d'efectuar el seu reemplaçament complet pel descobriment de parts oxidades. I es durà a terme el reajustament i anivellament de la voravia a causa de l'observació de peces de granet en la zona.



Així mateix, el comú d'Encamp preveu la senyalització i col·locació de tanques d'obra per delimitar la zona, per garantir l'accés obert als vianants als aparcaments i edificis privats del voltant. Amb la col·laboració del Servei de Circulació, es coordinaran els possibles talls de circulació i els accessos.



D'altra banda, el comú també ha adjudicat per 148.292,7 euros el concurs públic nacional pels treballs d'arranjament del camí de servei que va de les Pardines a Feritxet. En aquest cas, els treballs han recaigut novament sobre l'empresa Simco SAU, la qual disposarà d'un termini d'execució de vuit setmanes.



Rehabilitació de la passarel·la de la Mola



Finalment, la corporació encampadana ha convocat un concurs públic nacional per a l'obra de rehabilitació de la passarel·la de la Mola. Les empreses interessades a participar poden consultar tota la documentació relativa al plec de bases a l'apartat de Seu electrònica de la web del comú.



Les ofertes s'hauran de presentar en un sobre tancat, en el qual hi haurà de figurar de forma clara i evident el títol del concurs i la identificació del concursant, abans de les 11 hores del proper 23 de juliol.