'Sito' Español fa el primer podi a l'ADAC Opel Electric Rally Cup

Tres setmanes després d'haver debutat amb un cinquè lloc al Ral·li Sulingen (Alemanya), Álex 'Sito' Español i Patrícia Sáiz van assolir el passat cap de setmana la segona posició a l'ELE Ral·li (Països Baixos), la segona cita de l'ADAC Opel Electric Rally Cup 2024. En aquest sentit, els representants d'Opel Espanya van exercir un destacat paper al llarg de les dues etapes i 15 especials que van conformar la prova.

El pilot i la seva nova navegant, doncs, s'han acoblat a la perfecció i van ser capaços de rendir a un alt nivell en un terreny completament desconegut per a ells. De fet, i tot i ser també una prova molt exigent amb diversos trams nocturns i una meteorologia canviant, l'andorrà va marcar tres scratx durant la cita, que va liderar a partir de la cinquena especial. Tot i això, un contratemps en un tram urbà va comportar a la dupla 17 segons de retard mancant dos especials, fet que els va apartar de la primera posició, finalitzant a només 8,8 segons del triomf.

Amb tot, la segona posició col·loca a l'andorrà i a la navegant càntabra segons classificats de la monomarca elèctrica organitzada per Opel Motorsport. "Ha estat un molt bon ral·li per a nosaltres. Hem estat capaços de demostrar que teníem el ritme per guanyar. Llàstima que al final ens hàgim quedat a tan pocs segons", va indicar Español, assenyalant que es van mostrar constants durant tot el cap de setmana. "M'he trobat molt bé amb l'Opel Corsa e-Rally, la Patrícia i jo ens hem adaptat molt bé i l'equip ha fet una gran feina. Estic desitjant tornar a sortir a buscar la victòria en el pròxim ral·li", va finalitzar.