Carlos Mejia assoleix una victòria i un tercer lloc en el Campionat d’Espanya per equips

Carlos Mejia va prendre part el passat cap de setmana en el Campionat d'Espanya per equips, defensant els colors del club català Flor de Diablillos, que va tenir lloc a la localitat de Roquetas de Mar, a Almeria. El dissabte, en la distància SuperSprint per relleus, el triatleta andorrà es va endur la victòria després de classificar-se per a la final, mentre que l'endemà va participar en la modalitat 2x2 també en relleus, finalitzant tercer. Mejia participarà en la darrera prova del Campionat d’Espanya que es disputarà a Pontevedra, el proper 22 de juny, on un bon resultat permetria al seu equip pujar a Primera Divisió.