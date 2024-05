Èric Barbeitos i Jana Galabert assoleixen la 6a i la 10a plaça en la World Cup Sèries

La Federació Andorrana de Patinatge (FAP) va cloure una gran actuació en la World Cup Sèries de Trieste, Itàlia, de la mà d'Èric Barbeitos, Jana Galabert i Brenda Luque. Amb la participació més gran mai vista en una copa del món, amb un total de 30 països, Barbeitos va finalitzar en la 6a posició en júnior masculí, mentre que Luque va ser 19a en femení. Galabert, per la seva part, va ocupar el 10è lloc en categoria sènior femenina. Cal apuntar que aquesta ha estat la primera competició internacional per a l'equip nacional de la FAP, en la qual s'ha certificat el bon nivell dels esportistes del Principat.

