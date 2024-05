Uns 300 alumnes de Sant Julià Lòria prenen part de la Cadena Escolar Solidària

Uns 300 alumnes de les escoles francesa i andorrana de Sant Julià de Lòria van prendre part ahir dimarts de la cinquena edició de la Cadena Escolar Solidària, que organitza Càritas Sant Julià amb la col·laboració d'aquests dos centres educatius de la parròquia. La Cadena va estar integrada des de les escoles de la parròquia fins al Rebost Solidari situat al costat de la rectoria. Des del punt més alt del carrer de la Casa Comuna, els alumnes i mestres van formar una cadena humana que va anar passant els productes alimentaris que ells mateixos havien aportat i recollit al llarg del curs. La finalitat de la iniciativa és més de formació i sensibilització que no pas utilitària i pretén infondre l'esperit de solidaritat als escolars participants. L'acte, que té normalment un caire festiu i popular, va comptar amb la col·laboració de professors i voluntaris a més del servei de circulació del Comú.

Per El Periòdic

