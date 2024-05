El saig reclama a la UE Engordany més de 12.000 euros

D'altra banda, el saig també reclama al Club Esportiu Jenlai un total de 2.203,90 euros per a Germán Canal.

Segons l'edicte, la UE Engordany té 13 dies hàbils per fer els pagaments, i en cas de no complir-se, es dictarà i es practicarà l'embargament sobre els seus béns i drets en l'esmentat valor.

El BOPA recull avui tres edictes en els quals es notifica un acord d'execució requerint de pagament a la Unió Esportiva Engordany. És a dir, el saig reclama a l'entitat un total de 12.350,44 euros per cobrir els deutes d'impagaments en aquest cas amb tres jugadors, donant continuïtat a l'idil·li que l'entitat presidida encara per Christian Cellay té amb les sancions.

Per El Periòdic

