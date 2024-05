La convocatòria contra les Illes Fèroe arriba sense Marina Fernández

Aquest matí s'ha publicat la convocatòria d'Albert Panadero per al partit que la selecció femenina jugarà aquest divendres (17.45 hores) contra les Illes Fèroe, en la que serà la tercera jornada dels Womens European Qualifiers. La principal novetat és la baixa de la capitana Marina Fernández, sancionada. D'altra banda, Laura Borja, Íria Domínguez i Míriam Tizón s'incorporen al combinat.

La llista, doncs, la conformen Luna Marcet i Alex Cardoso com a porteres; Paula da Silva, Maria Moles, Laia Sin, Neus Rosas, Lluna Gallego, Laura Borja i Íria Domínguez en defensa; Tere Morató, Laia Solé, Èrica Gonçalves, Sònia Carrancà, Aitana Colobrans i Uma de Vertiz com a migcampistes, i Maria Ruzafa, Gemma Lluch, Ari Gonçalves, Clàudia Plaja i Míriam Tizón en atac.

Cal recordar que les tricolor són ara mateix últimes del grup 3 de la Lliga C amb zero punts després de les derrotes contra Grècia i Montenegro, els dos conjunts que de moment ho han guanyat tot. Així, les Illes Fèroe sumen també zero punts amb dues desfetes contra les mateixes seleccions, tot i que la diferència de gols és, ara per ara, més positiva que la de les andorranes.