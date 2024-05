Espanya espera tenir la solució per als alumnes del batxillerat confessional a principis de juny

L'ambaixada espanyola està treballant en una solució definitiva per als alumnes que havien sol·licitat plaça per cursar batxillerat al sistema espanyol confessional i s'han quedat sense plaça. La consellera d'Educació de l'ambaixada, Dolores López, ha assegurat aquest matí que, tal com es va indicar fa unes setmanes, l'objectiu és que "els que van sol·licitar plaça al sistema educatiu espanyol puguin quedar-se".



Si bé encara no hi ha una solució definitiva, López ha assegurat que esperen poder resoldre aquesta qüestió "al més aviat possible". Una solució que podria arribar ben aviat, ja que el tema podria estar resolt "a principis de juny", amb suficient marge per a les matrícules que es fan durant la primera quinzena de juliol. Una de les opcions que hi ha sobre la taula és la de crear una nova línia de batxillerat al Maria Moliner i també estaven pendents de l'autorització d'estudis artístics al Sant Ermengol.



Per ara, la consellera ha explicat que les famílies que ho requereixen estan sent ateses des del mateix sistema educatiu i des de la conselleria, la qual ha rebut diverses demandes que s'han anat resolent.