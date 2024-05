Dos nous carregadors per a vehicles elèctrics a Andorra la Vella

Andorra la Vella ja disposa de dos nous carregadors per a vehicles elèctrics. Aquests estan situats al carrer Doctor Molines, davant del pàrquing Trillà, al costat de Pyrénées. Es poden utilitzar des d'avui mateix i segons ha explicat Xavier Surana, conseller de Circulació i Aparcaments, són els més potents fins ara, reduint el temps de càrrega un 50%. La inversió ha estat d'entre 30.000 i 35.000 euros per peça.

Surana ha explicat que aquest és un pas per “continuar apostant per la mobilitat sostenible” i que “cada vegada més gent fa servir el vehicle elèctric aquí a Andorra, gent del país i els que ens visiten”. Quant a pròxims punts, no s'ha concretat res a curt termini: “Es tracta de veure en quins nous llocs podríem instal·lar aquests nous punts de càrrega", ha afirmat el conseller, tot indicant que "estem treballant amb FEDA i en funció dels espais disponibles, s'instal·laran alguns punts de càrrega més”, ha afirmat el conseller.

En aquest sentit, el gerent de FEDA Solucions, Ivan Mora, ha justificat la instal·lació dels carregadors afirmant que aquests punts responen a la necessitat “d’una persona que necessita mitja hora per carregar i vol l’autonomia per arribar al seu hotel o pàrquing”.

Els punts de càrrega més utilitzats fins ara són els carregadors de càrrega contínua que hi ha al carrer de la Unió, el que hi ha a l'alçada de Govern i el del carrer Maria Plà, mentre que els que estan situats als aparcaments comunals s'utilitzen menys. Una qüestió que, segons Mora, respon al fet que a la gent els hi frena haver de pagar pàrquing i càrrega. Per aquest motiu, el gerent de FEDA Solucions ha explicat que “estem parlant amb els comuns per posar aquests carregadors on la gent pugui carregar”.

Actualment, Andorra està més lligat a Espanya quant a electromobilitat, entre un 2 i 3% de vehicles elèctrics, mentre que a països com França el percentatge augmenta fins a un 10 o 12%. L'objectiu marcat per Europa és arribar a un 24% de vehicle elèctric pur, reconeixent Mora que encara “estem una mica enrere”.

Passos elevats de l'avinguda d'Enclar i noves zones d'aparcament / D'altra banda, en referència als passos elevats situats a l’avinguda d’Enclar, Surana ha comentat que “ha sortit ara a concurs perquè es trauran alguns i es reduiran uns altres, i en aquella zona també es crearan zones d’estacionament”. De seguit, el conseller ha explicat que s'han creat zones de rotació a escala comercial, a més d'una nova zona de càrrega i descarrega a l'avinguda Príncep Benlloch. També davant de Casa Comuna hi havia una zona reservada i el que s'ha fet ara és ampliar-la com a zona de bus, ja que es va comprar que “els autobusos es quedaven al mig de la calçada i dificultaven el pas de vehicles, i d’aquesta manera fem que la circulació sigui més fluida”.