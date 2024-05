Càmeres de seguretat i control d'accés com a mesures contra el vandalisme al Prat de la Creu

En el marc de l'acte celebrat avui a Andorra la Vella sobre els dos nous carregadors elèctrics, el conseller de Circulació i Aparcaments, Xavier Surana, ha parlat sobre els actes de vandalisme succeïts a l'aparcament de Prat de la Creu. Surana ha explicat que és un problema en el qual s'està treballant des que va haver-hi els primers actes i que s'ha ideat un programa d’implantació de càmeres de seguretat en diferents zones i també un control d’accés, tot amb l’objectiu que “a les zones d’estacionament només puguin accedir aquells que hagin estacionat un vehicle”.

Aquest control d'accés es durà a terme mitjançant el tiquet o la targeta PK. El conseller comunal ha aclarit que no es tancaria cap ascensor ni accés, sinó que “únicament el ciutadà que no tingui tiquet o la targeta PK no podrà accedir a les plantes del pàrquing”.

Així i tot, Surana ha remarcat també que per a aquest programa de seguretat no es contractaran més efectius, tot i que "a vegades també hi ha baixes i això dificulta l'organització del servei, però quan la plantilla està completa no hi ha necessitat urgent d'efectius". Respecte a la instal·lació de càmeres, ja s'han demanat els preus i una vegada es tinguin, es procedirà a la seva instal·lació.