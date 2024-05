Revolta Pagesa s'uneix amb els agricultors europeus i tallaran dilluns la frontera

Nous talls a la frontera d'Andorra per entitats pageses tant d'Espanya com de França. Segons ha informat la plataforma Revolta Pagesa, el pròxim 3 de juny serà "un dia històric per a la pagesia" en unir-se les organitzacions esmentades als agricultors europeus per tancar les fronteres, amb l'objectiu de fer patent, un cop més, un reclam de més control dels productes importats, prioritat als productes locals i una reducció fiscal en l'ús d'energies per a la producció d'aliments.

Així doncs, Andorra veurà afectades totes les seves entrades, en un bloqueig que s'estendrà des de les 10 del matí del dilluns fins a les 10 del matí del dimarts.

- pendent d'ampliació -