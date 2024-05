L'Andbank Open d’Andorra servirà a la direcció tècnica de la FAN per fer un assaig de l’equip de relleu

En afegit, el nivell del campionat —i l’assaig del test de relleu— es beneficiarà de la posada a punt de l’equip nacional júnior-infantil, que va finalitzar el dia 23 de maig una concentració de sis dies al centre d’alt rendiment de ‘Rio Maior’ Portugal, en la qual van participar Isabel Montoro (2010) del CN Encamp, Clara Galí (2010) del CLESER, Jan Font (2009), Aritz Moreno (2007) i Max Suarez (2008) del CN Serradells, així com els internacionals, Arnau Segarra (2009) i Biel Cuen (2009), ambdós del CLESER.

Cal destacar que la generació actual de nedadors andorrans està formada per atletes que entre altres mèrits ha establert el rècord conjunt de medalles de natació en uns Jocs dels Petits Estats a Montenegro 2019 (amb només tres nedadors) i Malta 2023 (amb sis nedadors). Entre el grup hi ha medallistes o finalistes habituals en campionats d’Espanya, França i Alemanya amb un palmarès individual que compta amb les dues primeres medalles d’or de la natació femenina andorrana (a Montenegro i Malta); les dues mínimes B mundialistes dels germans Lomero; o la contribució de Pelegrina (CE Mediterrani) al rècord d’Espanya de clubs en el relleu 4x100 metres estils mixts de l’edició 2024 del Campionat d’Espanya d’hivern.

Si la previsió es compleix, hi assistiran Aleix Fèrriz (2003) del CN Mataró, Didac Rayo (2010) del CE Mediterrani, Tomàs Lomero (2001) del CN Sant Andreu, Patrick Pelegrina (2001) del CE Mediterrani, Bernat Lomero (1997) del CN Lleida, i Nàdia Tudó (1997) de l’SG Ruhr/Team Bochum, únic referent femení Absolut en actiu de la natació del país.

El Centre Esportiu dels Serradells acollirà aquest cap de setmana la 4a edició de l'Andbank Open d'Andorra de Natació, que comptarà amb l’assistència i el suport de la majoria dels nedadors andorrans que neden en clubs de diferents localitats d’Europa i que servirà a la direcció tècnica de la Federació Andorrana d'Andorra (FAN) per fer un assaig de l’equip de relleu.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació