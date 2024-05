Vicky Jiménez continua intractable a Otocec

Així, la tenista tricolor ja es troba als vuitens de final de la competició, on demà s'enfrontarà contra l'australiana Maya Joint, número 192 del rànquing WTA i a la qual ja va vèncer en l'anterior cita d'Otocec per 1-2.

El segon set ha mantingut el ritme i la igualtat. Tant és així que de nou han arribat al 4-4, però Jiménez, per la via ràpida i trencant un servei de la seva rival, ha tancat el duel amb un 6-4.

El partit ha durat dues hores i quart i ha estat molt igualat, sobretot durant el primer set. En aquest, l'andorrana ha perdut dos serveis fins a col·locar-se en l'1-4, però s'ha sabut refer per empatar-lo a quatre. Guth s'ha tornat a avançar, tot i que amb el 4-5 la pirenaica s'ha tornat a endollar per tancar la màniga al 7-5.

Tot i caure en la final del W50K Krka Open d'Otocec, Vicky Jiménez continua intractable a la ciutat eslovena, on aquesta tarda ha guanyat per 2-0 a l'alemanya Mara Guth en el W50 Otocec 2.

