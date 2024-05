Una inundació a la sala de màquines provoca el tancament de les fonts de la Rotonda

Una inundació d’un metre i mig d’aigua a la sala de màquines de les fonts del passeig de la Rotonda ha causat una avaria al sistema que impedeix el funcionament d'aquestes per als següents dos mesos, com a mínim. Així ho ha explicat el cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, en una convocatòria celebrada aquesta tarda amb caràcter d'urgència: “Immediatament, vam activar un pla d’actuació per treure aquesta aigua mitjançant bombes industrials durant dijous i divendres”.

Tal com ha exposat el cònsol, aquest dimarts es van convocar a tots els actors implicats - la constructora, la direcció facultativa, la propietat delegada i l’empresa de manteniment - “per veure quines eren les accions que havíem de fer”. Per part de la direcció facultativa, la solució va ser la d’extreure totes les bombes amb un desmuntatge “bastant complicat” i portar-les al proveïdor per reparar-les. Així i tot, González va voler deixar clars tres punts. El primer, que aquesta avaria no ve d’altres problemes passats; el segon, que el dia previ a rebre l’avís es va fer el manteniment i tot funcionava bé, i el tercer, que, tot i ser les primeres fonts en un riu de muntanya, el projecte ja estava dissenyat per aquesta casuística.

En referència a possibles despeses de reparacions, el cònsol ha explicat que “al contracte que tenim signat amb la promotora estan inclosos dintre d’aquesta garantia", tot indicant que "es va fer el jurament provisional de l’obra de les fonts el 29 de juny de 2023". Per tant, el projecte encara es troba en garantia, ja que caducaria el pròxim 29 de juny d'enguany, i no hauria de suposar cap cost afegit.

Malgrat aquesta casuística, sí que hi haurà conseqüències relacionades amb les activitats turístiques, ja que l’espectacle Classicand, celebrat a la plaça de la Rotonda i amb el suport de les fonts com a element visual, no es podrà fer amb elles en l’edició d’enguany: “Tenim una responsabilitat amb Andorra Turisme, ens havíem compromès a cedir aquest espai i teníem una data marcada que era el 9 de juny. Cap de les parts ho ha vist com a una urgència”, ha explicat González, visiblement decebut. Encara així, el cònsol ha volgut mostrar el seu compromís i ha apuntalat que ha trucat a Andorra Turisme per oferir-los treballar amb els seus tècnics i poder trobar altres ubicacions. "Pot ser que no sigui a les fonts, o sí, però sense elles".

A hores d'ara, queda esperar l’anàlisi dels perits per identificar les causes de la inundació en un espai que no estava pensat ni preparat per deixar entrar aigua, ja que, a més de les bombes, cal remarcar que en aquella zona es trobava tot el sistema elèctric.