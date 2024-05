L’últim adeu de Tyson

Tyson Pérez ja s’ha acomiadat definitivament del MoraBanc Andorra. El club ha publicat avui un vídeo amb les darreres paraules del jugador de l’Unicaja de Màlaga, en el qual es mostra molt agraït «per la confiança i l’afecte que em vau donar des del primer dia».

L’aler pivot dominicà amb passaport espanyol va arribar al Principat fa cinc temporades procedent del Real Canoe, conjunt madrileny amb el qual va jugar a LEB Plata i LEB Or. Al conjunt tricolor va aterrar per disputar l’ACB i l’EuroCup, i després d’un primer curs amb bones xifres, va allargar la seva vinculació amb l’entitat fins al 2023. Una greu lesió al genoll el va deixar allunyat de les pistes durant un any, però el MoraBanc Andorra el va tornar a renovar fins al 2024. L’agost del 2022 va marxar cedit al BAXI Manresa, i el gener del 2023 ho va fer al Reial Betis. El passat curs, el ja tancat 2023/2024, va tornar amb el club propietari dels seus drets amb grans actuacions, però l’Unicaja de Màlaga es va fer amb els seus serveis i el va deixar cedit al país.

«Hem tingut bons i mals moments, però em quedo amb que sempre ens hem mantingut units, passés el que passés», esmenta Pérez, afegint que el MoraBanc Andorra li ha donat confiança, un lloc segur i «una llar». L’espanyol no s'ha oblidat de donar les gràcies als companys i entrenadors que ha tingut, així com a la resta de membres que l’han acompanyat dins el club, però sobretot de l’afició i a Andorra: «Heu fet que sigui més fàcil, inclús en els mals moments [...] agrair a aquest país per rebre’m amb els braços oberts i fer-me sentir com a casa».

«No puc descriure el que aquests anys han significat per a mi, m’emporto moltes coses a la motxilla: família, amics i gent que sempre podrà comptar amb mi i sé que jo amb ells», ha finalitzat l’aler pivot.

Ja amb les maletes fetes per anar cap a Màlaga, Tyson Pérez estarà les pròximes temporades sota les ordres de l’ex MoraBanc Ibon Navarro.