Un documental per conèixer les espècies salvatges del Pirineu

El Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, conjuntament amb l’ambaixada de França a Andorra, impulsa la projecció aquest dijous del documental ‘Les Pyrénées secrètes’, que recull el millor de la sèrie documental amb el mateix nom. El film mostra espècies salvatges emblemàtiques que habiten els Pirineus i que són difícils de poder veure i poc accessibles, donada la seva condició d’espècies salvatges que tenen por de la presència humana. La projecció, que es fa en el marc de la celebració del Dia internacional de la biodiversitat, es podrà veure aquest dijous 30 de maig de forma gratuïta i amb entrada lliure a partir de les 19.00 hores a la sala d’actes del Comú d’Escaldes-Engordany.

L’acte comptarà amb la presència del ministre de Medi Ambient, Guillem Casal, i de l’ambaixador francès Jean-Claude Tribolet, així com també dels realitzadors del documental Alwa Deluze i Grégory Ortet. La sèrie documental permet fer un viatge al cor dels espais naturals del Pirineu i ofereix una nova mirada al documental animal i submergeix l’espectador al cor de la fauna pirinenca, una de les més conservades. La gravació del documental es va dur a terme durant gairebé tres anys, enfrontant-se a condicions meteorològiques i de muntanya dures per filmar les seqüències rares i excepcionals que es poden veure.

La projecció del documental permet posar en valor la tasca que es du a terme des del ministeri per conservar i protegir la biodiversitat del país. En aquest sentit, cal recordar la recent actualització del reglament d’espècies de fauna protegides que estableix els nivells d’amenaça, actualitza els nivells de protecció respecte a l’anterior reglament del 2021. Així mateix, la Llei de tinença i de protecció dels animals i la Llei de conservació del medi natural, de la biodiversitat i del paisatge són eines claus per potenciar la biodiversitat del país.

Aquestes iniciatives legislatives també van lligades a un dels projectes que el Govern continua treballant, com és l’increment de la protecció del territori fins a arribar a protegir el 30% del territori nacional. Els nous espais de protecció hauran de tenir en compte les zones més riques paisatgísticament, més diverses i vulnerables en l’àmbit de la biodiversitat, i les grans reserves hídriques. Actualment, a Andorra hi ha dos parcs naturals comunals –Vall de Sorteny i Valls del Comapedrosa– que representen un 5,6% del territori global del país. A banda, també es disposa del reconeixement de la Vall del Madriu-Perafita-Claror com a Patrimoni mundial de la humanitat per la Unesco pels seus valors paisatgístics. Amb aquests tres territoris, el Principat té sota alguna figura de protecció el 15% del territori i, ara, es vol fer un pas més enllà per assolir la protecció del 30%.