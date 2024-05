Ensurt per una alerta d’incendi al teulat d’un edifici del carrer la Llacuna de la capital

Els Bombers s'han hagut de traslladar aquest dimecres a la tarda al carrer la Llacuna d'Andorra la Vella després de rebre una alerta d'incendi al teulat d'un edifici. El Cos ha rebut l’avís al voltant de les 17.00 hores, i es van desplaçar al lloc dels fets amb una autobomba, una autoescala i set efectius. Tot apunta que l'origen del fum, que no ha arribat a fer flama, s'hauria iniciat arran d'uns treballs de soldadura que s'estaven fent en una xemeneia de l'immoble.

Per El Periòdic

