Una línia més de batxillerat al Sant Ermengol i al Maria Moliner per la falta de places

En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, el ministre portaveu del Govern, Guillem Casal, qüestionat per les llistes d’espera per accedir a les places de batxillerat del sistema educatiu espanyol, ha indicat que durant aquest mes de juny el ministeri d’Educació d’Espanya validarà les necessitats expressades pels centres educatius, les quals s’acabaran concretant amb «una línia més» de batxillerat al col·legi Maria Moliner i una classe més de batxillerat artístic al col·legi Sant Ermengol.

I és que tot i no ser competència de l’Executiu, Casal ha posat en relleu que «la voluntat del Govern i del ministeri d’Educació és acompanyar al conjunt d’alumnes del país i garantir la seva escolarització de cara al curs vinent i ningú es quedi a les portes», motiu pel qual es troben en contacte permanent amb la conselleria d’Educació.

Ajuts a l’estudi d’1,55 milions d’euros / El Govern va aprovar ahir també l’obertura de la convocatòria dels ajuts a l’estudi per al curs escolar 2024-2025, amb una partida total d’1,55 milions d’euros. Per poder optar a un ajut per estudiar a Andorra, els ingressos per membre equivalent han de ser inferiors a 18.720 euros. Casal ha recordat que en la convocatòria 2022- 2023 es va augmentar el llindar d’ingressos màxims per poder beneficiar-se d’aquestes ajudes, amb l’objectiu de millorar el poder adquisitiu de la ciutadania.