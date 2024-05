La pizzeria Angelo guanya la Ruta de la tapa més exitosa i curta

L’any més curt i exitós de la Ruta de la tapa ha posat el seu punt final avui amb el tradicional lliurament de premis, en el quals'ha revelat que la tapa guanyadora ha estat ‘Espectacle al teu paladar’ de la pizzeria Angelo, guardonada amb un premi en metàl·lic de 500 euros, gentilesa del patrocinador Estrella Damm, així com de diversos obsequis. Segons ha esmentat la cònsol menor de Sant Julià de Lòria, Sofia Cortesao, la diferència ha estat mínima a causa del bon nivell d’enguany: «Les xifres parlen per si soles», ha mencionat en el discurs inaugural, afegint que el format reduït de quatre dies sol·licitat pels restauradors ha estat tot un encert. A l’acte, també han estat presents el cònsol major de la parròquia laurediana, Cerni Cairat; el conseller d’Esports, Marc Ferré, i la consellera de Cultura i Gestió de Persones, Teresa Areny, els quals han entregat els corresponents guardons a la resta de participants.

La novetat d’aquesta nova entrega ha estat l’escurçament dels dies de l’acte, una demanda dels restauradors amb la qual s’han batut tots els rècords. L’any 2023 es van vendre 9.829 tapes en 10 dies, mentre que enguany s’han repartit 9.217 entre el 8 i l’11 de maig, fent un consum mitjà de 2.300 tapes diàries. «En quatre dies, ens hem quedat a 600 tapes dels 10 dies. El volum de cada dia ha sigut molt alt i, per tant, la valoració la fem molt positiva», ha mencionat Cortesao. Unes xifres que provoquen que des del Comú de Sant Julià de Lòria es plantegin continuar amb el format reduït de cara a l’any vinent.

«Ha sigut un balanç de tot», ha apuntalat, incidint en la bona feina feta per part dels departaments de Turisme i Comunicació que busquen la reinvenció constant i arribar a la màxima gent possible. Les xarxes socials com TikTok i Instagram, en les quals s’ha llençat una forta campanya de difusió, han estat claus per a la gran afluència de persones, així com la contractació de les creadores de contingut com Clàudia Cunill i Meritxell Colell. En referència a la participació, en aquesta ocasió han contribuït un total de 14 bars i restaurants. «Ells valoren molt perquè és una manera de donar-se a conèixer de cara a les persones de fora de Sant Julià, molts ho deien que han conegut certs restaurants gràcies a la Ruta de la tapa», ha assenyalat Cortesao. En conseqüència, la cònsol menor ha esmentat la voluntat que aquests factors "atreguin altres restauradors de la parròquia i s’animin de cara a l’any que ve».

Pel que fa a la resta de premiats, la tapa ‘’Comecoco d’espelta amb patés del Racó i vinagreta de fruits vermells’ del Racó de l’Anna, i ‘Dolç rodó’ del bar restaurant Muntanya, han estat 2n i 3r, respectivament, amb premis econòmics de 400 euros (gentilesa d’Estrella Damm) i 300 euros (gentilesa de Copitran). Els tres primers posicionats s'han decidit per la suma de vots del jurat professional, conformat pel xef del restaurant Can Manel, Carles Flinch; la cuinera especialitzada en dietoteràpia naturista, Lucia Abreu, i la cuinera i antiga propietària i gerent del restaurant La Valireta, Carmen Toledo.

A més, Cunill i Colell han escollit a ‘Menja’m la galta’ del bar La Valireta per al premi de les creadores de contingut gastronòmic, valorat amb 300 euros (gentilesa de Construccions Pujal). Finalment, el premi valorat ple públic ha estat per a la tapa de Fusió Crep&Burguer, ‘Sabors’, també valorat amb 300 euros, gentilesa d’Unida Qualitat i Prevenció, informa l’ANA.