El Govern exposa a Ginebra l’aposta pel Pacte nacional de Salut

Ginebra acull aquesta setmana la celebració de la 77a Assemblea Mundial de la Salut, que enguany té com a tema central de debat ‘Tots per la salut, salut per a tots’. Durant la trobada, la delegació andorrana, formada per la ministra de Salut, Helena Mas, i el responsable de la cartera de l’OMS al ministeri, Jesús Galindo, va exposar el compromís del Govern pel reforç de l’atenció primària i la millora de la salut física i mental de la ciutadania, així com l’aposta per promoure un Pacte nacional per a la qualitat, l’eficiència i la sostenibilitat del sistema sanitari.

En aquest sentit, també es va destacar que el Pacte, que s’està acabant d’enllestir amb una cinquantena de representants dels diferents actors sanitaris i polítics i de les associacions implicades en aquest sector, té com a objectiu alinear els estaments polítics, governamentals i socials amb les polítiques, estratègies i plans nacionals de l’àmbit sanitari.

Així mateix, es va apuntar que el Pacte també té com a objectiu donar resposta a un dels grans reptes dels sistemes sanitaris mundials –i que Andorra comparteix–, l’envelliment de la societat i la demanda creixent de serveis sanitaris. De fet, el Pacte nacional segueix les directrius establertes a la declaració d’Astana (subscrita per Andorra), la qual recull que els associats i parts intestades han d’alinear-se en la prestació del suport efectiu a les polítiques, estratègies i plans de salut nacional.

Cal recordar que amb aquest Pacte nacional, la voluntat del Govern és situar la salut al centre de totes les polítiques i es prioritzen aquelles accions que permeten millorar la salut individual i col·lectiva, posant especial èmfasi en la salut mental, el càncer i l’atenció a la complexitat i la cronicitat. A més, al document es destaca l’atenció primària com a centre del sistema de salut perquè sigui sostenible, resilient, eficient i receptiu a les necessitats i demandes de totes les persones. I amb el model d’atenció centrada en la persona com a eix vertebrador i com a focus de totes les accions sanitàries.