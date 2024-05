Un jove fa públic el seu cas en el Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple

Avui, 30 de maig, és el Dia Mundial de l’Esclerosi Múltiple, una malaltia que es diagnostica cada cinc minuts a algú al món. L'EM és una malaltia autoimmunitària que afecta el cervell i la medul·la espinal (sistema nerviós central). Els seus símptomes varien en funció de la localització i magnitud, i cada atac pot ser diferent. Els episodis poden durar dies, setmanes o mesos. La febre, els banys calents, l'exposició al sol i l'estrès poden desencadenar o empitjorar els atacs.

Precisament una situació d'estrès és la que van viure un grup de residents amb Esclerosi Múltiple fa quasi dos mesos al bar de la plaça del Poble. Una noia del grup va necessitar fer ús del bany adaptat, però en arribar es va trobar amb la porta tancada amb clau. La solució era aparentment senzilla, buscar a algun treballador perquè obris la porta. Doncs bé, la resposta del personal va ser “despectiva i insolent”, segons explica una de les persones d'aquest grup. Que “no tenien la clau i que no podien fer res per ajudar-los”, aquesta va ser la resposta d'un dels treballadors, justificant-se en el fet que “la clau la té el cap, però no hi és i no podem fer res més. Fins dimarts, no torna”. Per què el cap s'emportaria la clau d'un bany és una pregunta interessant a fer-se. La qüestió és que cap persona d'aquell grup, totes diagnosticades d'EM i dues d'elles amb cadira de rodes, podia accedir al bany adaptat.

La situació es va 'resoldre' amb les persones que no anaven en cadira de rodes ajudant als que sí a fer les seves necessitats en el bany no adaptat. És a dir, persones amb mobilitat reduïda i dolors físics realitzant sobreesforços perquè dues persones amb una encara major mobilitat reduïda poguessin fer un acte tan bàsic com anar al bany. Tot a causa d'una clau que no estava on havia d'estar. En trucar a la Policia els van dir que “no es considerava un assumpte policial i que la queixa l'havia de portar a l’Oficina del Consumidor”. Finalment, el testimoni d'aquests fets explica que el cas ser exposat a un conseller del Comú d’Andorra la Vella.

La persona que va viure de primera mà aquesta situació explica que l'estrès causat per aquest fet va “empitjorar el meu brot”, ja que la impotència i frustració de no poder fer res davant aquella discriminació van intensificar els seus símptomes.

Aquesta és només una de les moltes situacions i barreres físiques i socials amb les quals es troben les persones amb Esclerosi Múltiple en el seu dia a dia. S'ha d'entendre i actuar en conseqüència. I això és vàlid per a les persones que pateixen aquesta malaltia o qualsevol altre impediment físic.