Quatre agents de policia iniciaran la formació per incorporar-se al GIPA

Quatre agents iniciaran la formació per incorporar-se al Grup d’Intervenció de la Policia després d’haver superat el procés de selecció que s’ha convocat aquest mes de maig. Per primera vegada, una dona s’ha presentat i ha superat les proves d’accés.



Es tracta d’un dels concursos més durs i difícils d’entre les especialitats del Cos. I és que els candidats han d’enfrontar-se a situacions extremes per garantir que poden formar part d’un grup d’elit que ha d’estar preparat per intervencions de gran complexitat.



Durant una setmana, els candidats han hagut d’anar passant proves de manera continuada, tant de dia com de nit en diferents zones i terrenys. Han afrontat grans altures, espais molt estrets i intervencions en la foscor, i se’ls ha posat a prova en tècniques d’assalt i de combat, manipulació del material, força, agilitat i resistència física i psicològica. Tot plegat, mentre lidiaven amb el fred, la gana, la son i unes condicions meteorològiques adverses.



Altres aspectes essencials que s’han valorat en el concurs han estat les seves reaccions, valentia, iniciativa, estratègia, presa de decisions, eficàcia davant les dificultats i la interacció amb la resta de companys. S’ha posat molt èmfasi en el treball en equip, la disciplina i l’acceptació de les correccions.



Totes les proves s’han fet amb total seguretat i sota el control dels efectius GIPA, que han estat els encarregats d’examinar als que han de convertir-se en els seus futurs companys. En les proves també hi han col·laborat policies del Grup de Muntanya i Bombers, i s’ha comptat amb el suport del comú d’Encamp i del servei de Circulació d’Andorra la Vella.



Al concurs es van presentar un total de 14 candidats per a les quatre places que s’havien de cobrir i vuit han aconseguit superar les proves. Per tant, hi ha quatre dels aspirants que han quedat en reserva de plaça.



A partir del mes de setembre tindran al davant un any de formació que tindrà lloc a Andorra i que, durant unes setmanes, comptarà amb la cooperació del Grup Especial d’Operacions (GEO) de la Policia Nacional espanyola. Durant el procés formatiu, els policies adquiriran els coneixements necessaris per dur a terme totes les tasques que desenvolupa el GIPA en les seves diverses àrees d’actuació. A l’any de formació, el seguirà un altre de prova fins a la seva incorporació definitiva.



Actualment, el GIPA està format per quatre agents i un sergent major com a cap del grup.