Més consum i més producció nacional d'energia durant el mes d'abril

El consum total d'energia al mes d'abril ha estat de 43.047 MWh, dada que suposa una variació positiva del 3,7% respecte al mateix mes de l'any passat. Quant a la importació d'energia, amb 25.462 MWh, suposa un descens del 14,1% respecte al mateix mes del 2023. Per contra, l'energia produïda a Andorra presenta una variació interanual positiva d'un 48,1%.



Pel que fa a les dades acumulades de gener a abril, el consum ha estat de 221.018,0 MWh, i això suposa un increment de l'1,7% respecte al mateix període de l'any anterior. D'aquest consum, 176.018 MWh han estat importats, un 3% menys respecte al mateix període anterior, mentre que 45.004 MWh han estat produïts al país, un 26% més respecte als primers quatre mesos de l'any 2023.



Respecte a les dades acumulades al llarg dels darrers dotze mesos, el consum ha estat de 559.647,0 MWh, la qual cosa suposa un augment del 0,4% respecte al mateix període anterior. D'aquest consum, 439.324,0 MWh han estat importats, reflectint una variació interanual del -3,2%, mentre que 120.345,0 MWh han estat produïts al país, un 16,2% més respecte al mateix període anterior.



D'altra banda, pel que fa al consum d'energia expressat en tones equivalents de petroli (TEP), durant el mes d'abril ha estat de 14.766,5, el que representa una variació percentual positiva del 7,1% respecte al mes d'abril de l'any anterior. Els grups amb dades representatives que presenten variacions positives respecte al mateix mes del 2023 són gasolina, amb un 16,9%, fuel domèstic, amb un 9%, gasoil locomoció, amb un 5% i electricitat, amb un 3,7%. D'altra banda, només propà, amb un 2,2% menys, presenta una variació negativa respecte l'abril del 2023.



De gener a abril hi ha hagut un consum d'energia en TEP de 71.909,9, és a dir, una variació pràcticament nul·la respecte al mateix període de l'any 2023. Gasolina, amb un 12% més i electricitat, amb un 1,7% són els grups amb dades representatives que presenten variacions positives respecte al mateix període del 2023. Presenten variacions negatives destacables fuel domèstic, amb un 7,1% i gasoil locomoció amb un 0,2% menys.



Pel que fa a les dades acumulades al llarg dels darrers dotze mesos, el consum d'energia ha estat de 194.239,9 TEP, fet que suposa una variació percentual positiva respecte al mateix període anterior del 2,5%. Els grups amb dades representatives que presenten variacions positives respecte al mateix període anterior són gasolina amb un 17,2%, gasoil locomoció, amb un 4,3% i electricitat amb un 0,4%. En canvi, fuel domèstic amb un 8,1% menys i propà, amb un 1,6% menys presenten variacions negatives destacables.



Cal afegir que el consum d'energia elèctrica dels clients de FEDA durant el mes d'abril ha estat de 27.271,7 MWh, i això suposa una variació percentual positiva del 2,9% respecte al mes d'abril de l'any anterior. Segons l'activitat econòmica, els sectors amb dades representatives que presenten les variacions positives més destacables són altres serveis, amb un 20,4%, serveis financers, amb un 8,7% i usos domèstics amb un 8,1%. D'altra banda, estacions esquí, amb un 36,9% menys, indústries, amb un 5% i hoteleria i restauració, amb un 1% són els grups amb dades representatives que mostren variacions interanuals negatives.



De gener a abril hi ha hagut un consum d'energia elèctrica de 140.555,8 MWh, la qual cosa suposa una variació de l'1,3% respecte al mateix període de l'any 2023. Destaca especialment l'increment de consum d'energia a altres serveis, amb una variació del 10,9% en comparació amb el mateix període de l'any 2023. D'altra banda, trobem variacions negatives respecte als quatre primers mesos de l'any passat a construcció i annexos amb un 20,5% menys i serveis financers, amb un 0,8% menys.



Pel que fa a les dades acumulades al llarg dels darrers dotze mesos, el consum ha estat de 360.905,2 MWh, el que equival a una variació percentual negativa del 0,3% respecte al mateix període anterior. Per activitats econòmiques, construcció i annexos", altres serveis i estacions d'esquí presenten variacions positives destacables amb un 29,8%, 5,5% i 4,2%, respectivament. Per altra banda, tenen variacions negatives enllumenat públic, amb un 15,9%, serveis financers, amb un 4,4%, administracions i indústries, ambdós amb un 3,4% i distribució amb un 2,9% menys.