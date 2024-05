Les infraccions denunciades a la Policia baixen un 7,1% el 2023

La Policia va denunciar un total de 4.211 infraccions, xifra que representa un descens del 7,1% respecte a les denunciades durant l’any 2022 (4.531). Del total d’infraccions registrades, 1.163 es troben pendents de resolució. A les 3.048 infraccions restants ja se’ls ha aplicat i resolt el procediment sancionador. Aquestes xifres suposen un augment del 6,8% de les infraccions pendents i un descens de l'11,4% de les infraccions resoltes en relació amb l’any 2022, segons les dades que el Departament d'Estadística ha fet públiques aquest dijous.

Per tipologies de conducta, s’han denunciat 2.241 delictes i 1.970 contravencions penals, de manera que suposen unes variacions d’un -4,9% i un -9,4%, respectivament, en comparació amb l’any anterior. D’acord amb els títols del codi penal, les contravencions penals més freqüents corresponen a les contravencions penals contra els interessos generals (1.088) i contra el patrimoni (775), així com contra les persones (107).



Al llarg de l’any 2023, del total d’infraccions denunciades, 341 han estat per diferents tipologies d’agressions, el que representa un descens del 17,8% respecte a l’any anterior. D’aquestes, més de la meitat han estat infraccions intencionades de lesions i maltractaments físics fora de l’àmbit domèstic (189). Així mateix, s’han denunciat un total de 1.063 infraccions per tipologia patrimonial, un 0,1% menys respecte a l’any 2022.



Si s’analitzen les infraccions denunciades segons el lloc de comissió, la majoria es localitzen a Andorra la Vella (30,1%), frontera hispanoandorrana (14%) i Escaldes-Engordany (9,5%). Per altra banda, les localitzacions on ha augmentat el nombre d’infraccions respecte a l’any 2022 són el Pas de la Casa (un 41,9% més) i Sant Julià de Lòria (7,3% més), mentre que les localitzacions que presenten un descens més destacat de les infraccions són la frontera francoandorrana (un 31,4% menys) i la Massana (un 23,9% menys).

D'altra banda, cal destacar que la policia ha dut a terme durant el 2023 un total de 1.025 detencions, xifra que representa un descens del 6,8% respecte a les del 2022 (1.100). D’aquestes detencions, 976 persones van passar a disposició judicial mentre que les de 48 no ho van requerir i només una persona va estar detinguda per extradició. En aquest aspecte, s’observa una tendència a l’alça en el percentatge de detencions que passen a disposició judicial en els darrers tres anys, amb una mitjana de més del 90% del total.



Per nacionalitats, un terç de les detencions de l’any passat corresponen a persones amb la nacionalitat espanyola, seguida d’un 22,8% d'andorrans. Segons la situació de residència de les persones detingudes, el 43,9% són no residents o fronterers, el 33,3% són residents no andorrans i el 22,8% restant són de nacionalitat andorrana. Per edat, més de la meitat (63,8%) de les persones detingudes tenien entre 22 i 39 anys. Destaca el creixement de detencions de persones amb nacionalitats d’altres països d’Europa, amb un 59,3% respecte a l’any 2022.



Per altra banda, durant l’any 2023, les tipologies d’infracció específiques més freqüents han estat per conducció sota els efectes de l’alcohol o drogues i refús, amb 449 detencions, per imputació d’estupefaents, amb 259, per imputació d’agressió física o psíquica en l'àmbit domèstic, amb 55 i per imputació de lesions i maltractaments físics fora de l'àmbit domèstic, amb 44 detencions. Destaquen especialment els increments d’imputacions per contraban i estupefaents, amb un 63,2% i 40% més respectivament respecte a l’any anterior.