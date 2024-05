Vicky Jiménez es retira del segon W50 d'Otocec

Després del gran estat de forma que Vicky Jiménez estava mostrant a Eslovènia, aquest matí s'ha hagut de retirar del segon W50 d'Otocec. Eren els vuitens de final, ronda a la qual va accedir ahir després de vèncer a l'alemanya Mara Guth, i en la que s'estava enfrontant contra Maya Joint. Amb molta igualtat, el matx només ha arribat fins al final del primer set, amb victòria momentània de l'australiana després d'imposar-se per 2-6, i abans de l'inici de la segona mànega, l'andorrana s'ha retirat.

Per Pol Forcada Quevedo

