El nombre d'infraccions en l'àmbit domèstic davallen un 13,6% l'any 2023

La Policia va rebre al llarg de l'any passat 850 requisits d'intervenció en l'àmbit de violència domèstica i de gènere, un 1,4% més que l'any 2022. Més de dos terços han estat a causa de problemes en l'àmbit domèstic (69,2%), seguit de conflictes relacionats amb la custòdia de menors amb un 23,8% del total. Els casos de violència de gènere han suposat un 4,4% de les intervencions i els de violència domèstica un 2,7%. El nombre d'infraccions en l'àmbit domèstic registrades l'any 2023 ha descendit a 152, el que significa un decrement del 13,6% enfront de les 176 infraccions del 2022. El tipus d'infracció més comú ha estat a causa d'agressions físiques i psíquiques, amb un 37,5% del total. Per cinquè any consecutiu no hi ha hagut cap homicidi intencionat.



Pel que fa al nombre de detencions per imputació d'infraccions d'àmbit domèstic, l'any 2023 se n'han efectuat un total de 55, un 43,3% menys en comparació a l'any 2022. Més de dos terços de les detencions s'han efectuat per casos de violència física (70,9%).



Si s'analitzen les detencions pel gènere de la persona detinguda, el 76,4% han estat homes, mentre que el 23,6% han estat dones, segons les dades de la Policia tractades pel Departament d'Estadística i fetes públiques aquest dijous. El grup d'edat en el que s'han efectuat un major nombre de detencions és el comprès entre 30 i 39 anys amb un 30,9% del total de detencions, seguit del grup d'entre 22 a 29 anys amb un 27,3% del total. Finalment, la major part dels detinguts són residents al país (87,3%), mentre que la resta són no residents (12,7%).



L'any 2023 es van reportar un total de 64 infraccions en l'àmbit domèstic. La majoria són degudes a agressions físiques (36). Aquestes infraccions van suposar la detenció de 24 persones. La majoria dels detinguts (22) van ser per violència física. Per gènere, es van arrestar 13 dones i 11 homes, la majoria (58,3%) compresos entre 22 i 39 anys i només un no era resident.



Pel que fa a les infraccions per violència de gènere, l'any 2023 es van registrar un total de 88, la meitat degudes a agressions simultànies (tant físiques com psíquiques). Les infraccions van suposar la detenció de 28 homes. La majoria dels detinguts (17) van ser per violència física, la franja d'edat més comuna era entre 30 i 39 anys i 22 eren residents, per sis que no ho eren.