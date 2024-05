Amb la mateixa il·lusió, però amb més experiència

Resten només cinc dies (serà dimarts vinent) perquè la Federació Internacional d’Esquí (FIS) esculli la seu organitzadora dels Mundials d’esquí alpí del 2029 en un acte que tindrà lloc a la ciutat islandesa de Reykjavík a les 21.00 hores. La delegació andorrana hi arribarà amb moltes ganes i la mateixa il·lusió que quan van presentar la candidatura pel 2027. Això si, també ho faran amb més experiència. "Som optimistes, però prudents", ha esmentat el director general de la candidatura, David Hidalgo, afegint que s'ho juguen contra dos països (Narvik a Noruega i Val Gardena a Itàlia) d'una trajectòria esportiva molt important. "Portem anys treballant i fent les coses bé, sent un parnter molt fiable de la FIS i aquest reconeixement tard o d’hora ha d’arribar", ha afegit.

La delegació es desplaçarà cap a Islàndia en dos grups, el diumenge i el dilluns, per ultimar preparatius de cara al dimarts. Llavors, cada candidatura disposarà de 20 minuts (10 d'explicació, cinc per preguntes i els altres cinc per preparar-ho tot) per fer l'última ponència sobre per què han de ser escollits com a seu la cita mundialista. En aquesta, el director general de la candidatura ha apuntat que intentaran transmetre una part emotiva: "La part tècnica està explicada ja amb el dossier, i el que busquem és que si hi ha algun indecís, que voti amb el cor i no amb el cap".

El sistema de votació serà l'olímpic, amb un total de 20 persones que hi prendran part: 18 membres del Consell de la FIS i dos representants dels atletes. És a dir, de la votació hauria de sortir un candidat amb majoria absoluta (11 vots), i si no és el cas, les dues més votades se sotmetran a una segona votació, en la qual qui tingui més vots serà l'escollida.

Cal destacar que amb la delegació pirenaica també hi serà el cap de Govern, Xavier Espot, el qual prendrà part de la presentació juntament amb Hidalgo, i la directora de màrqueting de la candidatura, Elisabeth Pérez. Llavors, dels 10 minuts que tindran per fer la presentació, tots tres intervindran i, a més, visualitzaran un curt vídeo.

Per part de la FIS i la Federació Andorrana d'Esquí (FAE) han coincidit a destacar que "s'han fet els deures". En relació amb això, el gerent de la FAE, Carles Visa, ha esmentat que aquest és "el nostre moment. Si més no, la FIS té una molt bona oportunitat per obrir uns mundials i donar-ho en nou destí, descentralitzant-lo del centre d’Europa". En afegit, ha assenyalat que per a la federació suposaria continuar treballant: "Promocionant el país i ensenyant als nostres atletes on està l'objectiu final, construint millors competidors".