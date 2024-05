Andorra ja coneix els rivals de l'Eurocopa

Així doncs, els pirenaics s'afrontaran contra una potència mundial del futbol sala i vigents guanyadors del món i d'Europa, els lusitans, conformats per jugadors de talla mundial. Cal recordar que la fase de grups donarà el tret de sortida el 9 de desembre d'aquest 2024 i finalitzarà el 18 d'abril de l'any vinent, i cada combinat s'enfrontarà als tres altres del seu grup tant a casa com a fora.

Després de la fita història assolida superant per primera vegada una ronda preliminar de l'Eurocopa, la selecció absoluta de futbol sala ha conegut aquest matí els rivals que tindrà a la fase de grups de la cita que tindrà lloc l'any 2026 a Letònia i Lituània, on es durà a terme la fase final. En concret, els de Talin Puyalto formaran part del grup set juntament amb Portugal, Països Baixos i Macedònia del Nord.

Per Pol Forcada Quevedo

