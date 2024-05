El preu de l'habitatge, la principal preocupació del 70% de la població

El preu de l'habitatge continua sent el principal problema d'Andorra pel 70,2% de la ciutadania. Així es desprèn de les dades de l'Observatori corresponents al primer semestre del 2024, presentades aquest dijous pel coordinador de l'àrea de sociologia d'Andorra Recerca i Innovació (AR+I), Joan Micó, qui ha posat en relleu que tot i mostrar una baixada de 10 punts respecte del treball anterior elaborat el segon semestre del 2023, les dificultats per accedir i mantenir una llar continuen liderant els neguits de la població. Cal remarcar, però, que les enquestes a la població es van desenvolupar entre el 15 de febrer i el 6 de març, setmanes abans que el Govern presentés el pla de mesures per fer front a la problemàtica.

Al preu de l'habitatge el segueix el neguit pels salaris, la principal preocupació del 22,2% dels enquestats (un 16% durant el termini anterior), així com el trànsit (13,6%) i les infraestructures i els equipaments (11,3%). Per àrees temàtiques, el preu de l'habitatge, els salaris i el nivell de vida car lideren la llista dels principals aspectes a millorar al país amb un 74,7%, una xifra lleugerament més baixa a la registrada al segon semestre del 2023, quan es va situar en el 82,3%, informa l'ANA.

- pendent d'ampliació -