Cande Moreno i Bartumeu Gabriel evolucionen molt positivament

Els esquiadors Cande Moreno i Bartumeu Gabriel, que van ser operats del genoll durant la campanya d’hivern, evolucionen molt positivament en les seves respectives recuperacions. Tots dos van complint els terminis i sengles processos estan funcionant sense entrebancs, amb la qual cosa podran anar reincorporant-se als grups de treball com estava previst en un primer moment.

Segons ha explicat el fisioterapeuta de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), Pol Ferrer, tant Moreno com Gabriel estan en un avançat procés de recuperació que en cap cas ha tingut cap recaiguda ni entrebanc, més bé al contrari, amb unes evolucions molt positives. Per això, Ferrer ha volgut agrair el treball dut a terme per les professionals del Centre de Tecnificació d’Ordino: "El servei de rehabilitació del CTEO ha estat fonamental en tota aquesta tasca, pel seu treball amb el Bartu i la Cande".

Cas Cande / El passat 27 de gener, a la Copa del Món de Cortina d’Ampezzo, Cande Moreno va patir un fort impacte contra les xarxes de protecció i, com a conseqüència de la caiguda, es va fer mal al genoll dret. Després de diferents anàlisis es va determinar la idoneïtat de l’operació als lligaments creuats de l'esmentat genoll. L’andorrana va passar per quiròfan el 27 de febrer. "La recuperació està anant molt bé i em trobo molt bé", ha dit l'esquiadora, que confirma el bon camí de la seva recuperació. En aquest sentit, Pol Ferrer ha explicat que la recuperació està sent "brutal", i que els controls mèdics "han estat millors de l’esperat". Moreno està acabant el tercer mes de rehabilitació i començarà una nova fase amb treball de força, de pliometria i de propiocepció. "Hem de seguir pas a pas, anem a la meitat de la rehabilitació i ja podem fer treballs més específics, i podem pensar que en dos mesos i mig la Cande ja es podrà reintroduir en l’activitat física del grup, i amb la neu una miqueta més tard", ha completat el fisioterapeuta de la FAE.

Cas Bartumeu / El passat 19 de gener, Bartumeu Gabriel es va trencar el lligament creuat anterior de la seva cama dreta durant una cursa de gegant a Pozza di Fassa. L’andorrà es va operar el 8 de febrer. "El Bartu està en el seu quart mes. La seva evolució ha sigut molt bona, avançant els terminis de recuperació que havien marcat els metges", ha indicat Ferrer. "Fins i tot hem hagut de frenar-lo perquè aquestes són lesions que demanen un procés biològic, però quan la simptomatologia i les condicions físiques i estructurals de cada lesió són idònies, doncs és difícil no frenar el cos", ha afegit. "Creiem que està tenint una rehabilitació espectacular. Ja és el segon genoll que es fa i ja es coneix molt bé a ell mateix i al seu cos", ha finalitzat.

Per la seva part, Gabriel, que segons Ferrer hauria de reincorporar-se als entrenaments de grup d’aquí a dos mesos, ha expressat la seva satisfacció en tot el procés: "La recuperació està anant molt bé. Porto just quatre mesos de postoperatori i ja hem començat tot el procés d’impacte, de córrer i treball més intens de força i està anant molt bé, el genoll està responent molt bé a l’impacte i no hi ha cap tipus de molèstia, així que estic amb moltes ganes de seguir avançant i ja mirant per la pròxima temporada".