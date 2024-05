El Centre de Formació al Llarg de la Vida rep la primera formació del Consell General

Un total de 25 alumnes del Diploma en ciències humanes i socials del Centre de Formació al Llarg de la Vida van ser els primers, aquest dimecres al vespre, a fer una formació in situ al Consell General. En concret, van rebre la formació en institucions d’Andorra que va impartir la professora Meritxell Isern a la sala de compareixences públiques.



La formació explica detalladament com s’estructuren les institucions del país, i en aquest cas, es va centrar en el funcionament del Consell General. Els alumnes van aprendre quins són els mecanismes que regulen l’activitat parlamentària i, per exemple, van conèixer de primera mà com s’estructura la sessió constitutiva del Consell General a l’inici de la legislatura i quins són els quòrums mínims per escollir el síndic general i la subsíndica general, que es trien conjuntament, i la resta de la Sindicatura.



Abans de la formació, els alumnes van ser rebuts per la subsíndica general, Sandra Codina, i la consellera general, Sílvia Riva, durant la visita guiada a la Casa de la Vall. Posteriorment, també s’hi van sumar el conseller general Marc Magallon que va acompanyar el grup en la visita al nou hemicicle.



La col·laboració amb el Centre de Formació al Llarg de la Vida s’emmarca en el projecte Consell Obert que vol apropar el Consell General i totes les seves activitats al conjunt de la ciutadania.