Dolsa preveu que el consell d’administració apostarà pel laboratori Grifols a Ordino

El Comú d’Ordino es troba a l’espera de saber si finalment hi haurà un replantejament del projecte Grifols i sobre si finalment hi acabarà havent el laboratori a la parròquia, o no. Durant la roda de premsa posterior al Consell de Comú, la cònsol major, Maria del Mar Coma ha manifestat que en haver-se produït un canvi en la direcció de Grifols, entén que tots els projectes que es trobaven en marxa en aquell moment «es vulguin revisar i replantejar». Coma, però, ha apuntat que «cal veure si es redefineix el projecte o es manté l’inicial, decisió que en qualsevol cas ha d’analitzar i prendre la societat creada per la multinacional i Andorra Business».

Per la seva part, el conseller de l’oposició, Enric Dolsa, ho té clar: «Crec que el consell d’administració decidirà continuar endavant», ha manifestat tot detallant que no es creu els dubtes que s’estan tenint en les últimes setmanes per part de l’Executiu sobre si hi acabarà havent el laboratori a Ordino o no.

Pel que fa als fa als temes de l'ordre del dia de la sessió del Comú, tradicional de Sancogesma, s'han aprovat les últimes juntes i el Consell anterior, sense cap punt extraordinari ni destacat a l'ordre del dia. El tema més comentat ha estat el pas del Rallye des Princesses, pel poble d'Ordino. A 14.30 hores, ha tingut lloc el reagrupament dels vehicles participants en el ral·li organitzat per l'ACA Club amb Andorra Turisme, al que Ordino ha donat suport. Els cònsols i consellers de Comú s'han desplaçat fins al camp de la Tanada per donar la benvinguda a les pilots que arribaven avui a Andorra des de París.