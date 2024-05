Les tricolor saben que poden treure punts a Tórshavn

En la segona finestra dels Womens European Qualifiers, la selecció andorrana sap que el de demà pot ser un duel per assolir punts. El rival serà el combinat de les Illes Fèroe, i l'escenari el Tórsvøllur de Tórshavn (17.45 hores). "És l'equip amb el qual ens apropem més a nivell futbolístic", ha reconegut Albert Panadero, tot i que també ha assegurat que la selecció entrenada per Signe Pries Andersen ha crescut i ha tingut una important progressió des de l'any 2022.

En aquest sentit, el seleccionador tricolor ha destacat el duel de les feroeses contra Grècia, el qual van perdre per la mínima "competint fins al final". "Ens va sorprendre molt", ha dit Panadero al respecte, afegint que "són un conjunt a tenir en compte que juga a un bon ritme durant els 90 minuts".

Andorra i les Illes Fèroe comparteixen amb zero punts les dues últimes places del grup 3 de la Lliga C, tot i que la diferència de gols d'aquestes últimes és actualment més positiva que la de les pirenaiques, sent la de demà una gran oportunitat per a les andorranes per assolir els primers punts.