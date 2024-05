El nou casal de la gent gran d’Encamp s’adjudicarà al setembre

En una nova sessió de Comú, la corporació comunal d’Encamp ha donat llum verda al concurs per a la construcció del nou casal de la gent gran que inclourà un centre de dia, diversos espais per activitats i una zona de treball del departament de Socials, entre altres serveis, en una sola ubicació remodelada i adaptada a les noves necessitats.

La consellera d’Afers Socials i Gent Gran, Sílvia Ramond, ha afirmat que la remodelació de l’actual cafè del poble «serà per fer-lo més acollidor, més eficient energèticament i, sobretot, que respongui a les necessitats actuals de la gent gran». Així i tot, Ramond ha insisttr en «la necessitat de remodelar l’espai actual, guanyar en confort, millorar la il·luminació natural i sobretot en serveis per a la gent gran».

Cal destacar que l’edifici triplicarà la superfície actual, arribant als 1.693,31 m2, i tindrà molta més llum natural per poder acollir tots els serveis necessaris, tant del centre de dia com del menjador social. A més, disposarà d’un espai exterior de terrassa que millorarà les instal·lacions actuals substancialment.

Per la seva part, el conseller d’Obres Públiques i Urbanisme, Benjamí Rascagnères, ha explicat que el cost estimat segons el projecte és d’uns 3,3 milions d’euros. Pel que fa als terminis d’execució, es considera que «seran necessaris uns 24 mesos» perquè l’obra estigui completament finalitzada. Tanmateix, Rascagnères ha afegit que el pròxim dimecres sortirà l’edicte publicat al BOPA per, una banda, pel concurs per a l’execució del projecte constructiu, i per l’altra, per la direcció de l’obra.

D’altra banda, Ramond també ha precisat que mentre s’executin les obres, l’espai actual estarà en funcionament, i quan ja no sigui possible, «s’habilitaran els espais necessaris perquè no es deixi de prestar, en cap moment, cap servei dels que es presten actualment».