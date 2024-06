Denuncia el tracte que va rebre la seva mare a Urgències de l’Hospital

Una resident (M.E.P.G.) denuncia el tracte rebut a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell quan van acudir a Urgències amb la seva mare (C.G.A.) de 88 anys el passat diumenge 26 de maig. Després de dinar, passades les 16.00 hores, la dona es va començar a trobar malament amb un fort dolor abdominal, motiu pel qual van trucar a una ambulància. Tot i que l’ambulància la va portar ràpidament a l’Hospital i semblava que no hi havia molta gent, la situació va derivar en un episodi que la filla qualifica de «nefast».

Segons relata M.E.P.G., en arribar a l’hospital la van fer quedar fora i no li van proporcionar cap informació sobre l’estat de la seva mare. Al cap d’una estona, i després de demanar-ho, la van deixar entrar al box on es trobava la seva mare. En entrar, es va trobar la seva mare vestida i estirada sobre el llit, qui li va comentar que només li havien mirat les constants vitals. La sorpresa va ser major quan va veure que la seva mare portava la polsera d’ingrés a urgències a la mà sense haver estat col·locada. En preguntar a una infermera, aquesta li va dir que li havia de posar ella mateixa.

La situació va empitjorar quan la dona gran va demanar una cunya per fer les seves necessitats. Li van col·locar la cunya, però la van deixar allà amb els pantalons baixats i sense tapar-la adequadament. La filla va haver de demanar que la tapessin, i li van deixar un llençol doblegat sobre les cames sense ni tan sols estendre’l, una situació que la filla qualifica de «vergonyosa i gens normal». Quan finalment li van treure la cunya, el contingut va caure, mullant tot el llit. Al cap d’una estona, la dona va haver de tornar a demanar la cunya, però ningú la retirava. Finalment, va ser la filla qui va haver de treure-la, deixant la seva mare en una situació humiliant amb una forta olor, mentre les infermeres i auxiliars entraven i sortien i «cap dels treballadors de l’Hospital s’enduia la cunya que estava en un lloc visible».

Quan semblava que la situació no podia anar a pitjor, va arribar el moment de l’alta. A les 21.20 hores, després d’unes quatre hores a l’Hospital, li van donar l’alta, però la història no va acabar aquí. Mentre esperaven un taxi a la sala d’espera, la dona gran va vomitar i ningú va anar a ajudar-la. La filla va avisar el personal, però només li van donar paper i li van dir que si tornava a passar, tenia més paper al lavabo.

Amb tota aquesta situació, la filla expressa un profund sentiment d’impotència per la situació viscuda i denuncia que el tracte rebut suggereix una manca de respecte cap a la gent gran. Assegura que en altres ocasions sempre havien rebut un tracte excel·lent a l’Hospital, però aquesta última experiència ha estat decebedora. Amb la seva denúncia pública a través d’aquest mitjà, M.E.P.G. demana que aquesta situació no es repeteixi i «que es garanteixi una atenció digna per a totes les persones, independentment de la seva edat».