Trastorns com la depressió o l'ansietat van relacionats amb una ajustada situació econòmica

Tenir una bona salut mental és primordial per a qualsevol persona, de la mateixa manera que ho és tenir salut física. Per a aquesta segona, els factors que influeixen ja fa temps que estan més o menys definits i són menjar saludable i fer esport regularment. Però, quins són els factors que influeixen per tenir una bona salut mental? Doncs molts, però un dels més importants és l'econòmic. L'estabilitat que donen els diners influeix en gran manera als ciutadans. La incertesa d'arribar a final de mes, pagar totes les despeses habituals, permetre't algun capritx, agradi o no la dependència econòmica és total i a Andorra no és diferent.

Segons l'àrea de sociologia d'Andorra Recerca i Innovació, hi ha una correlació entre les persones que tenen una situació econòmica més ajustada i les que presenten trastorns com ansietat o depressió. En dades, un 66% dels residents que es troba en un context econòmic més ajustat, afirma patir ansietat o depressió.

Entre les persones enquestades, el 77% afirmen que no estan actualment ni han estat anteriorment en tractament psicològic, mentre que el 12% han estat en tractament anteriorment i l'11% ho estan a hores d'ara. De les que estan sent tractades, cal destacar que el 35% és per casos d'ansietat (28,8% el 2023) i prop d'un 28% per depressió (37,8%), informa l'ANA.

De la mateixa manera, en el cas dels enquestats que van necessitar tractament psicològic anteriorment, els principals problemes eren la depressió (21,5%) i l'ansietat (18%), i en menor proporció per superar una ruptura o separació (10%), superar un dol (6%) o problemes en la infància o adolescència (7%), entre altres motius.

Segons el coordinador de l'àrea de sociologia de l'ARI+I, Joan Micó, les dades obtingudes a Andorra “són similars” a escala europea, per la qual cosa es tracta d'una qüestió “generalitzada” que també arrossega els problemes que van sorgir durant l'època de la pandèmia. Pel que fa a l'ansietat, les dones que més ho manifesten representen el 47%, mentre que els homes que ho diuen són un 32%. També es mostra una clara dominació en aquest sentit de les famílies monoparentals (62%) i de les persones que viuen soles (47%).