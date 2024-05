El Rallye des Princess ‘Richard Mille’ clou al Principat

El Rallye des Princess ‘Richard Mille’ va finalitzar ahir la seva 23a edició al Principat. Aquesta, descrita com a "magnífica" per part de l'organitzador, Patrick Peter, va posar punt final de la part esportiva al Coll d'Ordino i Soldeu va acollir el final de prova. Així, després d'un viatge de 1.600 quilòmetres que va finalitzar ahir al país, l'equip número cinc format per Stéphanie Brandys i Laure De Carrière van guanyar l'esdeveniment d'enguany amb un Porsche 356.

Durant l’atenció als mitjans, el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, va manifestar que aquesta és una prova molt coneguda a França, i "que faci parada a Andorra ens permet acostar-nos i posicionar-nos entre el sector més prèmium francès perquè vinguin i pernoctin al país". Per la seva banda, el president de l’Automòbil Club d’Andorra, Enric Tarrado, va explicar que "aquesta iniciativa de l’ACA està estretament lligada amb l’objectiu d’internacionalitzar el Principat mitjançant l’esport del motor".