Ordino torna a limitar l'accés rodat a la Coma del Forat per preservar l'entorn natural

La carretera d'Arcalís, des de l'Hortell, es tornarà a tancar als vehicles rodats a partir de l'1 de juny, segons detallava aquest dimecres el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), on s’informava que l'acord es va prendre durant la junta de govern del Comú d'Ordino que va tenir lloc el 21 de maig de 2024.



Concretament, el període de restricció per a vehicles a motor a la C.S. 380, des del punt quilomètric 1,800 en sentit la Coma del Forat, serà el següent: de l’1 al 21 de juny de 2024, tots els caps de setmana, de 08.30 a 17.00 hores. Del 22 de juny al 15 de setembre de 2024, tots els dies, de 08.30 a 17.00 hores. I del 16 de setembre al 3 de novembre de 2024, tots els caps de setmana, així com els dies 23, 24 i 30 de setembre i l’1, 2 i 3 d’octubre de 2024, de 08.30 a 17.00 hores, informa l'ANA.



Tot i això, segons informa el text, hi podran accedir sense restriccions vianants i ciclistes, vehicles de ramaders amb dret de pastura a la Coma del Forat (mitjançant una acreditació expedida pel Comú d’Ordino), vehicles de l’administració i d’emergències, titulars de llicència de pesca i qualsevol vehicle autoritzat pel Comú d’Ordino (mitjançant una acreditació expedida pel Comú).



Per altra banda, des del Comú d'Ordino es recorda que aquesta restricció de trànsit a la carretera d’Arcalís es fa des del 2019 amb la intenció de potenciar l’interès turístic i paisatgístic de la zona a l’estiu, donant prioritat a caminants i ciclistes. En aquest sentit, des de la corporació es puntualitza que les restriccions aplicades seran per a qualsevol vehicle turístic, excepte els autoritzats (acreditats) i d’emergència, i que les llicències de pesca i els drets a pastura quedaran exclosos de les restriccions.



“Per no omplir la Coma, que és un lloc esplèndid visualment i naturalment, s’obliga la gent a deixar el seu vehicle a l'aparcament. Després poden optar per seguir el camí turístic, pujar per la carretera o pagar el servei de telecabina” explicava el cònsol menor d'Ordino, Eduard Betriu. “Des de la instal·lació del mirador solar de Tristaina, la zona s'ha convertit en un lloc molt transitat de vehicles, i han augmentat els visitants. Per això, entre el Comú i l'estació vam prendre aquesta iniciativa que afecta els mesos de juliol i agost” afegia el mandatari comunal.