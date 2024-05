Creix un 17% el nombre d'examinats a les proves oficials de català respecte a l'any passat

Aquest dissabte s’enceta la segona convocatòria anual dels exàmens oficials de llengua catalana per a l’obtenció de diplomes acreditatius dels nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2 per als candidats lliures. Aquest cop són 699 persones les que s’examinen per obtenir algun d’aquests títols de la llengua oficial, repartits de la manera següent: A1, 72; A2, 62; B1, 62; B2, 239; C1, 148; i C2, 113.

Si es comparen les xifres del juny del 2024 amb les del juny del 2023, hi ha hagut un augment del 17% d'inscripcions que s'ha fet notar principalment en els nivells bàsics A1 i A2. Aquest augment de persones interessades a obtenir un diploma de l’idioma oficial coincideix amb el fet que s’han triplicat els usuaris als Centres de Català.

Els exàmens, que avaluen tant la comprensió oral i lectora, com l’expressió i interacció escrites i orals, tindran lloc l’1, el 7 o el 15 de juny, segons el nivell del qual s’examina el candidat. Els espais de convocatòria són l’Escola Andorrana de segona ensenyança de Santa Coloma o el Centre de Català d’Escaldes-Engordany. La convocatòria oral es pot consultar a la pàgina web www.cultura.ad. Al mateix portal web, i a partir del 2 de juliol a les 10.00 hores, es publicaran els resultats dels candidats segons si són ‘aptes’ o ‘no aptes’.