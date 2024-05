El programa de digitalització empresarial oferirà 'paquets' per incidir en certs aspectes

El programa per a la digitalització de les empreses evoluciona per “donar-li un reforç” i aconseguir que cada vegada siguin més les empreses digitalitzades i, per tant, que el grau de maduresa del teixit empresarial sigui major. Per aquest motiu, s'ha pensat que un dels complements que podrien ser importants per a aquest projecte podria ser oferir una mena de ‘paquets’ que puguin ser útils en funció de les necessitats dels empresaris. Així, tal com explica el secretari d'Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell, es vol crear una mena de paquets específics perquè cada empresa pugui ‘escollir’ el que més li convingui. Per exemple, si la necessitat és millorar en la capacitació dels treballadors, doncs que pugui acollir-se al programa per rebre el suport necessari per impulsar aquesta millora. Altres paquets podrien estar dedicats a l'optimització per a la presència en xarxes socials, o fins i tot per millorar en qüestions de seguretat, un aspecte que es considera fonamental, informa l'ANA.



Rossell destaca que aquests paquets poden ser una passa perquè les empreses s'animin a fer la digitalització, ja que encabir-se al programa de manera general els pot ser “més feixuc” tenint en compte que han de fer una auditoria i això els pot resultar més complex i, per tant, els pot ser útil “començar amb una part” a través d'aquests paquets i anar-los ampliant.



Rossell recorda que el programa d'ajuda per a la digitalització de les empreses ja té un recorregut. Un dels punts forts, defensa, és que compta amb una mena de “catàleg de proveïdors amb les solucions tècniques corresponents” en funció dels resultats de l'auditoria d'autodiagnòstic que les empreses han de fer. “Això és bastant important i a nivell internacional ens ho han reconegut com una cosa de valor afegit”, reivindica, i indica que “al final és com una guia telefònica: vas allà a buscar el servei que necessites i qui te'l pot fer”. Els responsables del programa es van plantejar “una evolució”, ja que se li volia “donar un reforç” per tal d'aconseguir que “la part digitalitzada d'empreses sigui més important”. Llavors es va voler “escoltar” les empreses, especialment tenint en compte que el teixit empresarial del país està format en gran part per petites i mitjanes empreses. Es va constatar llavors que se'ls feia feixuc fer l'autodiagnosi i haver d'explicar el mateix una segona vegada a una empresa que els havia de valorar el servei, “era un primer fre”, valora el secretari d'Estat. Llavors es va pensar que “l'empresa que t'ha acompanyat a fer aquest autodiagnòstic et pot fer l'acompanyament a les mesures. Per tant, no et fa directament les mesures per no ser jutge i part, d'alguna manera, però sí que ja no cal que l'empresa expliqui el mateix dues vegades”, exposa Rossell.



El secretari d'Estat considera que més enllà del fet que el teixit empresarial del país estigui conformat per pimes el principal entrebanc per no acollir-se al programa pot ser precisament la disponibilitat de temps per fer tot el procés de diagnosi, i per això es considera que els paquets poden ser una bona ‘entrada’ en el projecte. “S'espera que amb aquests paquets sigui molt més fàcil i que es pugui dinamitzar i assolir aquests objectius de forma molt més ràpida”.



Cal recordar que l'import que poden arribar a rebre les empreses va entre el 40% i el 70% en funció de la seva dimensió i, per tant, es tracta d'ajudes importants, segons reivindica Rossell, que també ha manifestat que caldrà continuar incidint en la comunicació, per “difondre aquesta informació”. A més, defensa que amb els paquets a banda de “donar visibilitat als proveïdors” del país també s'incideix en el fet que es puguin anar adaptant a les necessitats de les empreses. El projecte de digitalització empresarial compta amb la implicació d'Andorra Digital, Andorra Business i la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d'Andorra.