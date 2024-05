La Pujada Arinsal vol superar els 80 inscrits

La Pujada Arinsal arriba a la seva cinquena edició com una prova consolidada, amb l'objectiu d'arribar als 80 inscrits i amb novetats importants. Així s'ha anunciat aquest matí durant la presentació de la cita, que ha comptat amb la presència de la cònsol major de la Massana, Eva Sansa, així com el president i el secretari general d'ACA CLUB, Enric Tarrado i Toti Sasplugas.

La cita tindrà lloc del 14 al 16 de juny, en dues setmanes, i puntuarà per al Campionat de França de muntanya de Segona Divisió i pel Campionat Nacional VHC. A més, com a novetat d'aquesta edició la Pujada també puntuarà per al Campionat d’Espanya de muntanya CEM Autohebdo Sport.

Així doncs, s'espera una major participació que en cites anteriors. "Les inscripcions van arribant", ha esmentat Sasplugas, fent esment que a França aquest cap de setmana encara hi ha algunes curses. El feedback amb els pilots gals és molt bo, i des de l'ACA ja s'han fet els primers contactes amb la Reial Federació Espanyola d'Automobilisme (RFEDA) "que garanteixen un gruix de pilots". En aquest sentit, el secretari general ha apuntat que els horaris s'han fet preveient la participació d'uns 80 pilots, tot i que si n'acaben sent més, "millor". El topall, però, està entorn els 100 inscrits, "tot i que podríem estirar una mica més", ha afegit indicant que tot i ser una prova molt atractiva, la d'Andorra "cau lluny de tot arreu". Per la part pirenaica, han confirmat la participació de Raül Ferré.

També s'ha millorat la seguretat, un dels pilars en qualsevol esdeveniment automobilístic i encara més en una prova de velocitat pura com la Pujada Arinsal. "Ja tenim un bon grup de comissaris (aproximadament una seixantena i tots andorrans), s'ha afegit doble bionda en algun tram de la carretera de Comallemple i com a novetat aquest any s'assajarà la tecnologia del dron", assenyalava Sasplugas. Respecte a aquest darrer, faran la funció d'identificar i veure en directe tot el que està passant per decidir des de direcció de carrera, per exemple en un accident, quina intervenció s'ha de fer. "És un pas endavant i és bastant inèdit, s'utilitza el dron per a imatges, però en cap cas a nivell de seguretat, serem els qui ho provarem", ha completat.

La prova funciona també per dinamitzar el poble d'Arinsal: "Cada cop atrau més públic i hi ha més afició a les curses, i per tant és una excel·lent acció de dinamització", ha explicat Sansa, i cal destacar que la competició es transmetrà en directe pel canal de YouTube de la RFEDA i el canal Teledeporte en farà un programa especial.