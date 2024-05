La FAF també se'n cansa del fulletó del Nacional: "Ens sentim menyspreats i necessitem una resposta ja"

El fulletó de l'Estadi Nacional encara porta cua. No n'era prou amb l'afectació a l'FC Andorra que ara també s'hi suma la Federació Andorrana de Futbol (FAF): "Ens sentim decebuts per com s'estan desenvolupant els esdeveniments, i estem en desacord envers les darreres actuacions del Govern". Així de contundent ha començat el president de la dita federació, Fèlix Álvarez, la roda de premsa.

Des de la FAF han apuntat que a principis d'aquesta setmana s'han reunit amb l'Executiu, tot i que la sessió va acabar sense trobar cap solució per resoldre els partits que les seleccions i els conjunts que disputaran competició europea han de jugar al Nacional. Així, s'han mostrat en contra de dur a terme el canvi de gespa aquest agost perquè "ens complicaria molt les coses i ens perjudicaria". Álvarez ha esmentat que fa dos mesos que van enviar el calendari de la federació al Govern, en el qual es recullen les cites internacionals i els duels de la UE Santa Coloma, l'Inter d'Escaldes i l'Atlètic d'Escaldes, i que en cas de fer el canvi de gespa, no hi podrien jugar. A més, ha destacat que l'Executiu tampoc els ha assegurat que les obres estiguin enllestides per a quan necessitin el camp.

Basant-se a aplicar el "sentit comú", demanen que el canvi de gespa no es dugui a terme aquest estiu sinó quan l'estadi que estan construint a Encamp estigui operatiu, una opció que els beneficiaria tant a ells com a l'FC Andorra. La UEFA, han indicat, fa temps que els insisteix per notificar en quin camp jugaran amb la selecció, cosa que encara no han fet vista la situació. "No podem estar amb aquesta incertesa, ara mateix som l'única de les 55 seleccions que no sap on jugarà al setembre", ha comentat el secretari general de la FAF, David Rodrigo. És a dir, la federació andorrana ha de donar resposta urgent a la UEFA "per no tenir problemes i no acabar jugant fora del Principat", ha completat Álvarez. "Aquesta seria una imatge molt penosa", ha afegit.

Tot i reconèixer que la voluntat del Govern és bona, asseguren que la decisió no és la més lògica, i recorden que també tenen un conveni signat en el qual s'esmenta que les seleccions i els clubs que diputin competicions europees poden fer ús de l'Estadi Nacional. També assenyalen que la FAF ha estat l'única federació en gairebé 15 anys que ha fet aportacions econòmiques per fer millores en infraestructures, com en aquest cas en el Nacional, motiu pel qual reclamen que se'ls hauria de tenir en compte.

En darrer lloc, han reconegut tenir un pla b si l'afer no se soluciona, tot i que aquest "donaria molt mala imatge al país". De ben segur no serà l'Estadi Comunal Joan Samarra Vila, ja que "en les fases prèvies els equips han de tenir estadi amb VAR".