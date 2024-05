Detinguda una dona per apropiar-se de 166.000 euros de l’empresa on treballava

La Policia va detenir dijous a la tarda a Andorra la Vella una dona de 34 anys com a presumpta autora d’un delicte contra el patrimoni. La investigació policial es va iniciar arran d’una denúncia i va permetre determinar que l’arrestada hauria estat fent transferències de diners de la societat on treballava al seu compte bancari. Hauria estat desviant els diners en diferents quantitats durant almenys un any fins a arribar a uns 166.000 euros.



Aquesta setmana, el Cos Policial també ha detingut un home de 51 anys com a presumpte autor d’un delicte contra l’ordre socioeconòmic i contra el patrimoni per apropiar-se de diners en efectiu i també sostreure i utilitzar la targeta de crèdit d’una altra persona, la qual l’havia contractat per fer uns treballs de pintura a casa seva. L’home hauria aprofitat que disposava de les claus del pis per agafar la targeta de crèdit i retirar diners de diversos caixers automàtics. El perjudici econòmic supera els 2.000 euros. En aquest cas, la investigació i posterior detenció també es van efectuar a partir d’una denúncia. L’home té diversos antecedents per diferents delictes.



Un altre home, de 43 anys, va ser arrestat la matinada de dijous a Soldeu com a presumpte autor de delictes contra la llibertat i contra el patrimoni per amenaçar de mort un company de pis esgrimint ganivets de cuina amb fulles d’entre 15 i 19 centímetres i causar desperfectes en els seus afers personals i en el mobiliari.

A més, una altra dona de 32 anys i un home de 43, ambdós no residents, van ser detinguts com a presumptes autors de delictes contra la seguretat en el tràfic jurídic per falsificar certificats d’experiència laboral per tal d’obtenir el permís de residència i treball. Dos homes més, de 20 i 35 anys, han estat arrestats per conduir amb el permís retirat. Aquest darrer podia conduir durant la jornada laboral, però va ser controlat fora de l’horari autoritzat.



Finalment, la matinada d’aquest divendres la Policia ha detingut un conductor de 35 anys amb una taxa d’alcoholèmia de 2,13.