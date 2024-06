Unió de Pagesos es desvincula dels talls del pròxim dilluns 3 de juny

Unió de Pagesos es desvincula de la protesta que els pagesos catalans preveuen fer aquest pròxim dilluns a partir de les 10.00 hores a l’N-145, tallant l’accés al país durant 24 hores. Els convocants, Revolta Pagesa, denuncien competència deslleial dels productes de fora de la Unió Europea i, per aquest motiu, tallaran la frontera que enllaça Andorra i Espanya i altres set passos fronterers més al llarg de tot el Pirineu.

En un comunicat, Unió de Pagesos exposa els motius pels quals no se sumen als talls als passos fronterers aquest pròxim 3 de juny. El primer motiu que exposen és que no els volen com a sindicat: «Ells són ‘anti’, nosaltres no som «anti-ningú», a més de definir-se com a «plataforma apolítica i asindical». Així i tot, afegeixen que aquestes diferents plataformes «han manifestat públicament i reiteradament que no volen els sindicats, ara bé, per demanar permisos sí que els servim», recalcant que «la responsabilitat que suposa demanar uns permisos i comunicacions de mobilització s’ha de fer sabent per a qui dones la cara. No ens agrada que ens utilitzin d’aquesta manera».

En un segon punt, hi ha la qüestió política, segons exposen. «Alguns dels màxims representants de les plataformes convocants tenen connexions amb la ultradreta. Fora del marc democràtic i antifeixista, a Unió de Pagesos no ens hi trobaran», indiquen. Tot seguint, posen en relleu alguns exemples envers aquesta qüestió: el president d’Associació de Llauradors Independents Valencians [ALIV], Victor Viciedo, premiat per Vox a Vila-real i qui també va rebre el suport explícit de la formació esmentada, la qual va participar en una manifestació d’aquesta organització agrària; Plataforma 6F, de la qual el seu exportaveu, Xaime da Pena, té un llarg historial que inclou vídeos en suport a Milei; Lola Guzmán, exmilitant de Vox al País Valencià; Diego Conesa, vinculat als orígens de Vox a Múrcia, o l’Associació de Defensa del Camp de Guadalajara (Castella la Manxa), de la qual el seu president, Rubén Flores Manso, comparteix a les xarxes socials continguts que simpatitzen amb posicions ultradretanes i catalanòfobes.

A més, des d’Unió de Pagesos destaquen que ells defensen en tot moment la democràcia al camp mitjançant les eleccions agràries que legitimen la representativitat de la pagesia professional a Catalunya, ja que saben el que va costar aconseguir-la i com estaven quan no en tenien. «En el cas d’aquesta convocatòria dels talls del 3 de juny vam ser literalment expulsats de la reunió preparatòria que va tenir lloc el 13 d’abril a Pamplona».

Així i tot, també exposen que no tenen una proposta prou argumentada dels motius de la convocatòria. «Som els primers de sortir al carrer, però amb propostes treballades. Ningú ens ha buscat per al consens en aquest sentit», apuntalant que «no volem que es faci un ús partidista de la mobilització en plena campanya de les eleccions europees. Nosaltres no ens mobilitzem en campanyes electorals per no interferir ni ser utilitzats. Els correspon als electors, posicionar-se amb el vot».

Unió de Pagesos conclou explicant que «no tots els pagesos som iguals ni tots defensem el mateix. A nosaltres ens trobaran sempre defensant la pagesia familiar».